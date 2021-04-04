Meteorolojiden Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas için fırtına uyarısı
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Meteorolojiden Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas için fırtına uyarısı

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Meteorolojiden Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas için fırtına uyarısı

Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde yarın 00.00-18.00 saatleri arasında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

Güneyden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın hızının saatte 90 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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