Meteorolojiden Kayseri için sarı uyarı
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Meteorolojiden Kayseri için sarı uyarı

21.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:41
Meteorolojiden Kayseri için sarı uyarı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de Pazartesi günü oluşacak şiddetli rüzgar nedeni ile sarı uyarı verdi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de Pazartesi günü oluşacak şiddetli rüzgar nedeni ile sarı uyarı verdi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Pazartesi saat 09.00 ile 21.00 arasında 60-80 kilometre hızda esecek kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına olacağı belirtilirken, vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direklerde devrilmeler ile ulaşımda yaşanacak aksaklıklara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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