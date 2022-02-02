Meteorolojiden Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

AA, Ramazan Kaya - Güncel
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Meteorolojiden Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kayseri'de bugün ile yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bugün ile yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın akşama kadar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

Güney ve güneydoğu yönlü esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 40 ila 75 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Meteoroloji, Kayseri, Fırtına, Güncel, Haber

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