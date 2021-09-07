Meteorolojiden Kastamonu ve Sinop için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Kastamonu ve Sinop için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji, Kastamonu ve Sinop için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu ve Sinop'ta kuzey ve kuzeydoğudan saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor