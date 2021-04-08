Meteorolojiden Kastamonu ve Sinop için fırtına, sağanak ve kar uyarısı
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Meteorolojiden Kastamonu ve Sinop için fırtına, sağanak ve kar uyarısı

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Meteorolojiden Kastamonu ve Sinop için fırtına, sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Kastamonu ve Sinop için fırtına, sağanak ve kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Kastamonu ve Sinop için fırtına, sağanak ve kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiği kaydedildi.

Cuma, cumartesi ve pazar günlerinde ise yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Cuma ve cumartesi günü bölge genelinde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde yarından itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kar yağışları, buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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