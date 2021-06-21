Meteorolojiden Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Meteoroloji tarafından Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından Kastamonu, Sinop ve Çorum için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Çorum ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Sinop'un güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Açıklamada vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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