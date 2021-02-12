Meteorolojiden Kastamonu için zirai don uyarısı
12.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:33
Kastamonu için zirai don uyarısı yapıldı.
Kastamonu için zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pazar gününden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don beklendiği belirtildi.
Açıklamada, üreticiler ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor