Meteorolojiden Kastamonu için sis uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteorolojiden Kastamonu için sis uyarısı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Meteorolojiden Kastamonu için sis uyarısı

Kastamonu'da 5 gün boyunca yoğun sis ve pus bekleniyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 5 gün boyunca yoğun sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugünden itibaren hava sıcaklığının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgemiz genelinde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pusun 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title