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Meteorolojiden Kastamonu için çığ uyarısı

AA, Özgür Alantor - Güncel
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Meteorolojiden Kastamonu için çığ uyarısı

Meteoroloji tarafından Kastamonu için çığ riskine karşı uyarıda bulunuldu.

KASTAMONU (AA) - Meteoroloji tarafından Kastamonu için çığ riskine karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Özgür Alantor - Güncel

Meteoroloji, Kastamonu, kar, Güncel, Haber

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