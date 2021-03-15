Meteorolojiden Kars'ta fırtına uyarısı
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Meteorolojiden Kars'ta fırtına uyarısı

15.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:08
Meteorolojiden Kars'ta fırtına uyarısı

Kar yağışının beklendiği Kars'ta kısa süreli fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Kar yağışının beklendiği Kars'ta kısa süreli fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Salı sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beklenen kuvvetli rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, fırtına (60-80 km/sa) ve yer yer kısa sureli tam fırtına (100 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazi kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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