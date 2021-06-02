Meteorolojiden Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteorolojiden Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Samsun, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Samsun, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat ve Amasya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı
Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Demet Akalın Acun Ilıcalı İlker Kaleli
Spor Ali Koç Gervinho Enes Ünal Mahmut Tekdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meteorolojiden Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 11:31:42. #1.13#

title