Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

12.01.2020 09:05 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:10

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, akşam saatlerinden sonra bölgede kar yağışı beklendiğini duyurdu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 4, Hakkari'de 0, Bitlis'te eksi 1 ve Muş'ta 2 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA