Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

13.12.2020 09:02 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:06
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Akşam saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevrelerinde, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, öğle saatlerine kadar yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkari'de 8, Van'da 10, Bitlis'te 3 ve Muş'ta 6 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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