Meteorolojiden kar ve kuvvetli rüzgar uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Meteorolojiden kar ve kuvvetli rüzgar uyarısı

19.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:52
Meteorolojiden kar ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Sabah ve öğle saatlerinde aralıklı olmak üzere yer yer yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı, akşam saatlerinden itibaren zamanla açacağı ve parçalı az bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 2, Van'da 7, Hakkari ve Muş'ta 8 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Esra Erol Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Halis Özkahya Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteorolojiden kar ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 09:55:46. #1.14#
title