Meteorolojiden kar ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Sabah ve öğle saatlerinde aralıklı olmak üzere yer yer yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı, akşam saatlerinden itibaren zamanla açacağı ve parçalı az bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis'te 2, Van'da 7, Hakkari ve Muş'ta 8 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı