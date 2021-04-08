Meteorolojiden kar uyarısı
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Meteorolojiden kar uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meteorolojiden kar uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in de yer aldığı bölgede öğle saatlerinden itibaren beklenen yağmurun akşam saatleriyle birlikte kar yağışına dönüşebileceği tahmininde bulundu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in de yer aldığı bölgede öğle saatlerinden itibaren beklenen yağmurun akşam saatleriyle birlikte kar yağışına dönüşebileceği tahmininde bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te havanın bugün sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağmurlu olarak geçeceği, akşam saatleriyle birlikte yağışların karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği tahmin ediliyor. Bölgede hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalması, rüzgarın ise öğle saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta ve zaman zaman saatte 90 kilometreye ulaşacak kuvvette eseceği, diğer kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yine orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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