Meteorolojiden İzmir, Manisa ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden İzmir, Manisa ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

27.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:19
Meteorolojiden İzmir, Manisa ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir, Aydın ve Manisa illeri için kuvvetli yağış uyarısı yaparken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalacağı bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir, Aydın ve Manisa illeri için kuvvetli yağış uyarısı yaparken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalacağı bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden Ege Bölgesi için yeni bir yağış uyarısı geldi. Bölgenin, 28 Ekim 2020 Çarşamba gününden itibaren öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de, gece ve perşembe sabah saatlerinde ise İzmir ve Aydın il geneli ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Hafta sonu da Balkanlar üzerinden yağış geliyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisi altına girileceğini, kuzeybatı kesimlerinde yağışın beklendiğini aktardı.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte azalacağı ve bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği de tahmin ediliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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