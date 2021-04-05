Meteorolojiden İzmir için kuvvetli fırtına uyarısı
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Meteorolojiden İzmir için kuvvetli fırtına uyarısı

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Meteorolojiden İzmir için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir için kuvvetli fırtına uyarısı yaparak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir için kuvvetli fırtına uyarısı yaparak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. 6 Nisan 2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji, kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmaları ve soba zehirlenmelerine karşı ise vatandaşları uyardı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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