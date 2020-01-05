: Meteorolojiden istanbul ve balıkesir'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı

05.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:09

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul ve Balıkesir için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklada, Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kgm2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu