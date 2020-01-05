Meteorolojiden İstanbul ve Balıkesir'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı
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Meteorolojiden İstanbul ve Balıkesir'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul ve Balıkesir için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

05.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:34
Meteorolojiden İstanbul ve Balıkesir'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ve için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il geneli ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) Salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.  


Kaynak: DHA
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