METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A UYARDI
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METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A UYARDI
21.08.2020 07:08 | Son Güncelleme: 21.08.2020 07:12
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, İstanbul genelinde öğle saatlerine kadar etkisini göstermesi beklenen kuvvetli yağışın ardından oluşabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA

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