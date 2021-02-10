METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A SARI UYARI
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METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A SARI UYARI

10.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:20
METEOROLOJİDEN İSTANBUL'A SARI UYARI

İstanbul DHAMeteoroloji, İstanbul için 'sarı' kodla fırtına uyarısı yaptı.

İstanbul DHA

Meteoroloji, İstanbul için 'sarı' kodla fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan uyarıda, "Güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (62-74 km) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.Açıklamada fırtınanın bu akşam saatlerinde başlayarak cuma sabahına kadar süreceği de kaydedildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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