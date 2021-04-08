Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek
METEOROLOJİ'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (20-35 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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