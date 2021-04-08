Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda, ani sel, su baskını , ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (20-35 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı