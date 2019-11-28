Meteorolojiden ikinci uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
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Meteorolojiden ikinci uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

METEOROLOJİ, fırtına uyarısının ardından kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

28.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:34
Meteorolojiden ikinci uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

METEOROLOJİ, fırtına uyarısının ardından kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


Kaynak: DHA
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