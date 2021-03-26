Meteorolojiden Iğdır için zirai don uyarısı

Iğdır'da bu gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Iğdır'da bu gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden başlayarak 30 Mart Salı sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Iğdır'da sabah ve gece saatlerinde zirai don tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal