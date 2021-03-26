Meteorolojiden Iğdır için zirai don uyarısı
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Meteorolojiden Iğdır için zirai don uyarısı

Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel
Meteorolojiden Iğdır için zirai don uyarısı

Iğdır'da bu gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

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Iğdır'da bu gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden başlayarak 30 Mart Salı sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Iğdır'da sabah ve gece saatlerinde zirai don tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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