Meteorolojiden iç ve doğu bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı
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Meteorolojiden iç ve doğu bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı

30.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:04
Meteorolojiden iç ve doğu bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı

Yurdun iç ve doğu bölgelerinde bugün akşam ve gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu bölgelerinde bugün akşam ve gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, akşam saatlerinde Adana'nın kuzeyinin yüksekleri, Sivas, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde, gece saatlerinde de Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş çevreleri ile Diyarbakır'ın yükseklerinde yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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