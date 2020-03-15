Meteorolojiden İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da, bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Salı ve çarşamba günü aralıklarla devam etmesi beklenen kar sebebiyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA