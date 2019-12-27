Meteorolojiden Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı

27.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:08

Meteoroloji, Hakkari çevresi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar, genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı Van ve Hakkari'de 4, Muş'ta 3 ve Bitlis'de 1 derece olması öngörülüyor.

Hakkari çevresinde yoğun kar beklendiğinden, meydana gelebilecek gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA