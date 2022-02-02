Meteorolojiden, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için toz taşınımı uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için toz taşınımı uyarısı

AA, Yasemin Kalyoncuoğlu - Kültür Sanat
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Meteorolojiden, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için toz taşınımı uyarısı

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu ile zamanla Doğu Akdeniz'de toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Kültür Sanat

Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Meteoroloji, Kültür Sanat, Haber

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