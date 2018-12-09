Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, rüzgar yarın öğle ile gece saatleri arasında Ege'de, yarın akşam saatleri ile salı öğle saatleri arasında Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da, yarın gece saatleri ile salı günü gece saatleri arasında Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kastamonu, Sinop, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde güneyden fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esecek.

Yetkililer, fırtına nedeniyle başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.