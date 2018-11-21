Meteorolojiden Fırtına Uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Denizi'nde rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. - İstanbul