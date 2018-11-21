Meteorolojiden Fırtına Uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Denizi'nde rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği uyarısında bulundu.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Denizi'nde rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. - İstanbul