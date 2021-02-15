METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI
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METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

15.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:21
METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

METEOROLOJİ, Marmara bölgesi için fırtına uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ, Marmara bölgesi için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Marmara bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Yapılan uyarıda fırtınanın akşam saatlerinde başlayıp yarın saat 18.00'da kadar devam edeceği kaydedildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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