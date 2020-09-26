METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI
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METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

26.09.2020 12:49 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:53
METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

METEOROLOJİ, Marmara için fırtına uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ, Marmara için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ) etkisini arttırması beklenen rüzgarın, gece saatlerine kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 hamlesi 80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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