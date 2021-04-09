Meteorolojiden Eskişehir ile Kütahya için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına uyarısı
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Meteorolojiden Eskişehir ile Kütahya için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına uyarısı

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Meteorolojiden Eskişehir ile Kütahya için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına uyarısı

Eskişehir ile Kütahya için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Eskişehir ile Kütahya için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan değerlendirmeye göre, Kütahya ve Eskişehir'de bu geceden başlayıp yarın geceye kadar sürecek hızı saatte 50 ila 80 kilometreyi bulması ön görülen kuvvetli rüzgar ve yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.

Çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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