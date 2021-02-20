Meteorolojiden Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te zirai don olayının bugünden itibaren 22 Şubat Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık