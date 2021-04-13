Meteorolojiden Eskişehir bölge için 'Kuvvetli fırtına' uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteorolojiden Eskişehir bölge için 'Kuvvetli fırtına' uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meteorolojiden Eskişehir bölge için 'Kuvvetli fırtına' uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Eskişehir'in de yer aldığı bölge için 'Fırtına' ve 'Kuvvetli Fırtına' uyarısında bulundu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Eskişehir'in de yer aldığı bölge için 'Fırtına' ve 'Kuvvetli Fırtına' uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Bursa, Kütahya il geneli, Bilecik'in güneyi ve Eskişehir'in merkez ile güney ve güneybatı yönlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere fırtına beklendiği ifade edildi. Yarın saat 10.00 civarında başlayıp akşam saatlerine kadar süreceği belirtilen fırtınanın olası riskleri arasında çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi olduğu belirtilirken, bu durumlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Gerçekleşmesi beklenen 'Fırtına' ve 'Kuvvetli Fırtına' kategorilerindeki rüzgar hızının saatte 62 ila 88 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Diego Arda Turan Ünal Karaman Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Meteorolojiden Eskişehir bölge için 'Kuvvetli fırtına' uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:09:00. #1.15#
title