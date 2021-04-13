Meteorolojiden Eskişehir bölge için 'Kuvvetli fırtına' uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Eskişehir'in de yer aldığı bölge için 'Fırtına' ve 'Kuvvetli Fırtına' uyarısında bulundu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Eskişehir'in de yer aldığı bölge için 'Fırtına' ve 'Kuvvetli Fırtına' uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Bursa, Kütahya il geneli, Bilecik'in güneyi ve Eskişehir'in merkez ile güney ve güneybatı yönlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere fırtına beklendiği ifade edildi. Yarın saat 10.00 civarında başlayıp akşam saatlerine kadar süreceği belirtilen fırtınanın olası riskleri arasında çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi olduğu belirtilirken, bu durumlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Gerçekleşmesi beklenen 'Fırtına' ve 'Kuvvetli Fırtına' kategorilerindeki rüzgar hızının saatte 62 ila 88 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı