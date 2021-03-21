Meteorolojiden Erzurum için fırtına uyarısı
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Meteorolojiden Erzurum için fırtına uyarısı

21.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:17
Meteorolojiden Erzurum için fırtına uyarısı

Erzurum'da yarın için fırtına uyarısında bulunuldu.

Erzurum'da yarın için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzey ilçeleri Pazaryolu, İspir, Tortum ve Uzundere'de kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Açıklamada, rüzgarın güney ve güneybatıdan fırtına, kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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