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Meteorolojiden Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

AA, Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Meteorolojiden Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ile kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği ve yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, bazı yerlerde ise akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ile kuzeybatı yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi ve cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Meteoroloji, Fırtına, Akdeniz, Ege, Güncel, Haberler

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