Meteorolojiden Ege için fırtına ve zirai don uyarısı - Haberler

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Meteorolojiden Ege için fırtına ve zirai don uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Meteorolojiden Ege için fırtına ve zirai don uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Kuzey ve Güney Ege Denizi için fırtına, İzmir geneli için ise hem fırtına hem de zirai don uyarısı yapıldı.

İZMİR (DHA) - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Kuzey ve Güney Ege Denizi için fırtına, İzmir geneli için ise hem fırtına hem de zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'de 10- 16 Mart tarihleri arasında zirai don beklendiğini duyurdu. Yarın akşam saatlerinden itibaren kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette zirai don olayı meydana geleceği belirtildi. Ayrıca çiftçilerden zirai don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

DENİZLERDE FIRTINA

Meteoroloji yetkilileri Kuzey ve Güney Ege Denizi ile İzmir için de fırtına uyarısında bulundu. Kuzey ve Güney Ege Denizi'nde 'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

İZMİR GENELİ FIRTINALI

Fırtınanın karada ise yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkili olacağına dikkat çekildi. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Denizlerdeki ve karadaki fırtınanın 11 Mart sabahı etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilerek, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda denizciler ve ilgililer uyarıldı.


Meteorolojiden Ege için fırtına ve zirai don uyarısı

Meteorolojiden Ege için fırtına ve zirai don uyarısı

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Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji, Ege Denizi, Fırtına, İzmir, Güncel, Haberler

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