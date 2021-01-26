Meteorolojiden Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı
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Meteorolojiden Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı

26.01.2021 00:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 00:20
Meteorolojiden Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Kuzey Ege'de salı öğle ve akşam 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın çarşamba sabah etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın bugün akşam ve gece, çarşamba ise sabah 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın çarşamba öğlen etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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