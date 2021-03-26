Meteorolojiden don uyarısı
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Meteorolojiden don uyarısı

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Meteorolojiden don uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü zirai don uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü zirai don uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya bölge genelinde çok bulutlu bir havanın etkili olduğunu anlatılarak, "Eskişehir, Bursa, Bilecik il geneli ile Kütahya'nın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Kuzey ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde zirai don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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