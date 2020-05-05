Meteorolojiden doğudaki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde yarın kuvvetli sağanak etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde yarın kuvvetli sağanak etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede Erzurum. Kars, Ağrı ve Iğdır'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili olacak.

Yağışların metrekareye 20-40 kilogram arasında düşmesi öngörülüyor.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamaların oluşması gibi muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Kaynak: AA