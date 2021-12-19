Meteorolojiden Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı.

ARTVİN (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın, Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinde fırtına (40-70 kilometre/saat), Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtına sonucu meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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