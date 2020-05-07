Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in doğusunda akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in doğusunda akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusunda batı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA