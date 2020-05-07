Meteorolojiden Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
07.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:46
Doğu Karadeniz'in doğusunda akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in doğusunda akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusunda batı yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA