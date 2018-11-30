Meteorolojiden Doğu'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Van'ın güneyi, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklıyağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden itibaren Van'ın güneyi, Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Van'da 6, Bitlis ve Hakkari'de 2, Muş'ta 4 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van ve Muş'ta 10, Bitlis'de 6, Hakkari'de 7 derece olacak.

Van Gölü'nde havanın çok bulutlu ve yağmurlu, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 2 ile 4 kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.