Meteorolojiden doğu bölgeleri için çığ uyarısı
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Meteorolojiden doğu bölgeleri için çığ uyarısı

25.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:56
Meteorolojiden doğu bölgeleri için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu bildirildi.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, söz konusu kesimlerde 30 Ocak'a kadar çığ oluşabileceği belirtilerek, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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