Meteorolojiden Doğu bölgeleri için çığ uyarısı
20.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:58
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaki yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlar için çığ uyarısı yapıldı.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaki yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlar için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, söz konusu yamaçlarda çığ riski bulunduğu ifade edilerek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök