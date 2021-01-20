Meteorolojiden Doğu bölgeleri için çığ uyarısı
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Meteorolojiden Doğu bölgeleri için çığ uyarısı

20.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:58
Meteorolojiden Doğu bölgeleri için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaki yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlar için çığ uyarısı yapıldı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaki yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlar için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, söz konusu yamaçlarda çığ riski bulunduğu ifade edilerek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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