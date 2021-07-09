Meteorolojiden Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu gök gürültülü sağanaklı geçecek.

Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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