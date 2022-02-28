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Meteorolojiden Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

AA, İsa Toprak - Güncel
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Meteorolojiden Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz genelinde yarından itibaren 3 gün boyunca aralıklarla kuvvetli sağanak bekleniyor.

Doğu Akdeniz genelinde yarından itibaren 3 gün boyunca aralıklarla kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışlar genellikle sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak, rakımı 900 ile 1100 metre üzeri yerlerde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde görülecek.

Yağışların Osmaniye il genelinde, Adana'nın kuzeyinde, Hatay'ın kıyı kesimi ile kuzeyinde ve Kahramanmaraş'ın batısında ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Kuvvetli ve şiddetli yağışların perşembe akşam ve gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsa Toprak - Güncel

Doğu Akdeniz, Meteoroloji, kar, Güncel, Haberler

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