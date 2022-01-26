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Meteorolojiden Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Meteorolojiden Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Adana, Osmaniye ve Hatay'da bugün sağanak bekleniyor.

OSMANİYE (AA) - Adana, Osmaniye ve Hatay'da bugün sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri, Osmaniye ve Hatay'da sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde de kar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, buzlanma ve dona bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile kıyılarda yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Osmaniye, Adana, Hatay, Güncel, Haber

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