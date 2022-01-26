Meteorolojiden Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

OSMANİYE (AA) - Adana, Osmaniye ve Hatay'da bugün sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri, Osmaniye ve Hatay'da sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde de kar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, buzlanma ve dona bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile kıyılarda yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.