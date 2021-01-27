Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
27.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:20
Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinden batı ve güneybatıdan Doğu Akdeniz'de fırtınanın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven